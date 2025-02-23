Україна розглянула нову американську пропозицію щодо своїх природних ресурсів, оскільки попередню Київ відкинув, як занадто обтяжливу. Насправді, деякі умови виглядають навіть жорсткішими, ніж у першому проєкті. Остання пропозиція надійшла через тиждень після того, як президент України Володимир Зеленський у публічній суперечці з президентом Трампом відмовився підписувати угоду, пише The New York Times.

ВІДЕО ДНЯ

Запропонована угода значною мірою переведе на меркантильну основу трирічний союз Сполучених Штатів з Україною. Досі війна здебільшого розглядалась як боротьба за захист України та європейського континенту від авторитарної загрози з боку росії. Умови адміністрації Трампа також можуть позбавити Україну частини коштів, які зараз здебільшого інвестуються у військову та оборонну промисловість країни, і які можуть допомогти у відновленні країни після закінчення війни.

Умови нової пропозиції, яка датована 21 лютого і з якою ознайомилася The New York Times, вимагають, щоб Україна відмовилася від половини своїх доходів від природних ресурсів, включаючи мінерали, газ і нафту, а також від доходів від портів та іншої інфраструктури, на користь США. Подібна вимога містилася і в попередній версії угоди, датованій 14 лютого, з якою ознайомилася газета.

Україна пропонувала перспективу партнерства зі Сполученими Штатами щодо своїх цінних природних ресурсів як спосіб переконати пана Трампа надати додаткову підтримку її військовим зусиллям. Зеленський також прагнув отримати гарантії безпеки для України — умова, яка була відсутня в першому проєкті угоди, що змусило його відмовитися від підписання угоди. Але хоча новий документ вимагає від України низки обіцянок, він все ще не передбачає жодних конкретних зобов'язань у сфері безпеки з боку Сполучених Штатів. У документі, однак, зазначається, що США мають намір надати довгострокову фінансову підтримку, щоб допомогти Україні розвиватися економічно.

РЕКЛАМА

У новому документі зазначено, що доходи від українських ресурсів будуть спрямовані до фонду, в якому Сполучені Штати матимуть 100-відсоткову фінансову частку, і що Україна має робити внески до цього фонду, поки він не досягне 500 мільярдів доларів — суми, яку Дональд Трамп вимагав від зруйнованої війною країни в обмін на американську допомогу.

Ця цифра значно перевищує фактичні доходи країни від ресурсів, які минулого року становили 1,1 мільярда доларів, і більш ніж у чотири рази перевищує вартість американської допомоги, наданої Україні до цього часу. Сума в 500 мільярдів доларів не згадувалася в попередній версії угоди, хоча пан Трамп публічно заявляв, що це те, чого він хоче.

Незрозуміло, чи хоче пан Трамп отримати ці кошти в обмін на минулу американську військову та фінансову допомогу, чи це також стосуватиметься і майбутньої підтримки.

РЕКЛАМА

Новий проєкт угоди також містить положення про надходження з територій, які зараз окуповані росією, у разі їхнього звільнення: частка надходжень від видобутку корисних копалин зі звільнених територій становитиме 66 відсотків. Наразі росія окупувала близько п'ятої частини території України, в тому числі значну частину багатого на ресурси Донбасу.

У документі, з яким ознайомилася The Times, йдеться про створення фонду, до якого надходитимуть кошти від видобутку ресурсів та з інших джерел. Серед підписантів — державний секретар Марко Рубіо та Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.

Друга угода, яка називається «Угода про фонд», буде укладена пізніше для опрацювання конкретних деталей.

Раніше пецпредставник Трампа Кіт Келлог пояснив, яким має бути мир і на чиєму боці США.

РЕКЛАМА

197

Читайте нас у Facebook