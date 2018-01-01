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Пожар

В Днепре в первые минуты 2018 года произошел пожар с человеческими жертвами (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

01.01.2018 10:09 657

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Звонок в Службу спасения «101» поступил за несколько минут до наступления нового года. Звонивший сообщил о возгорании на улицы Красноармейская (Новокодацкий район Днепра). По указанному адресу были направлены спасатели четвертой государственной спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Прибыв на место, пожарные установили, что огонь возник внутри гаража местного кооператива. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1961 года рождения.

Общая площадь возгорания составила 2 кв м.

Пожар был локализован в 00.16, полностью ликвидирован — в 00.30.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, в Харькове в конце 2017 года спасателям пришлось эвакуировать через балкон трехмесячного ребенка из охваченной огнем квартиры.

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