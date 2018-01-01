В Днепре в первые минуты 2018 года произошел пожар с человеческими жертвами (фото)
Звонок в Службу спасения «101» поступил за несколько минут до наступления нового года. Звонивший сообщил о возгорании на улицы Красноармейская (Новокодацкий район Днепра). По указанному адресу были направлены спасатели четвертой государственной спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Прибыв на место, пожарные установили, что огонь возник внутри гаража местного кооператива. При ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины 1961 года рождения.
Общая площадь возгорания составила 2 кв м.
Пожар был локализован в 00.16, полностью ликвидирован — в 00.30.
Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.
Напомним, в Харькове в конце 2017 года спасателям пришлось эвакуировать через балкон трехмесячного ребенка из охваченной огнем квартиры.
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