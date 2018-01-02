Польша преувеличивает данные о беженцах из Украины - консул

У Киева и Варшавы совершенно разные данные об украинцах-беженцах и трудовых мигрантах, выехавших в соседнюю Польшу. Это показали последние заявления премьер-министра Польши и представителей украинских консульских учреждений. Представители Украины считают, что у Польши есть свои причины завышать количество беженцев.

Как сообщает Польское радио, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, обсуждая проблему иммигрантов в Европе, упомянул, что Польша приняла десятки тысяч беженцев с востока Украины, а также более миллиона украинских трудовых мигрантов.

В свою очередь, руководитель консульского отделения посольства Украины в Польше Светлана Крыса не понимает, откуда могли взяться данные о десятках тысяч беженцев и миллионе украинцев на заработках. Как заявила консул в комментарии 112 Украина, в 2017 году с просьбой к польским властям о предоставлении международной защиты обратились 625 украинцев.

«На самом деле согласно официальной информации управления по вопросам иностранцев в Польше в течение января-ноября 2017 года в это управление обратились всего 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту. По сравнению с предыдущими годами, если мы возьмем 2014 год, то это количество уменьшилось в четыре раза, а по сравнению с 2016 годом — в два раза», — отметила она.

По словам консула, украинцы едут в Польшу с целью трудоустройства, обучения, «поэтому говорить, что все эти лица — беженцы, нет никакого морального права».

«Это чисто политический вопрос, политический аспект и оправдания Республики Польша перед другими странами ЕС в том, чтобы не принимать мигрантов из других стран миграционного риска», — констатировала украинский консул.

Напомним, Польша высказывается против системы обязательного квотирования иммигрантов из стран Северной Африки и Ближнего Востока и регулярно напоминает ЕС, что помогла снизить напряжение на восточных границах Европейского Союза. Параллельно с 1 января 2018 года Польша ввела новые правила трудоустройства иностранцев, в том числе граждан Украины.