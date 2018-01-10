С 12 января в каждом районе Киева начнут прием елок и сосен

Недолог век елочки, украшавшей жилища украинцев в новогодне-рождественский период. Скоро деревца начнут нести к мусорным контейнерам, а ведь их можно сдать в пункты приема, которые открывает «Киевзеленстрой» с 12 января. И таким образом срубленные хвойные еще принесут существенную пользу другим растениям, продлевая им жизнь

Елку, сосенку или пихту бесплатно уже третий год подряд принимают на производственных базах коммунального предприятия, рассказал «ФАКТАМ» генеральный директор «Киевзеленстроя» Михаил Наконечный. Специальные измельчители превратят деревья в мелкую щепу, чтобы весной ею подсыпать лунки вновь посаженных вечнозеленых деревьев и кустов. Так можно сохранить под ними влагу и уберечь от перегрева. В прошлом году районные пункты приняли на утилизацию от населения свыше пяти тысяч елок.

Пункты, в которых до 1 февраля можно сдать деревья, расположены по адресам:

в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 87 г;

в Дарницком — на улице Тростянецкой, 58а;

в Деснянском — на улице Электротехнической, 26;

в Днепровском — на проспекте Освободителей, 6;

в Оболонском — на проспекте Бандеры, 26а;

в Печерском — на Железнодорожном шоссе, 61;

в Подольском — на улице Дмитриевской, 16а;

в Святошинском — на улице Бетховена, 8;

в Соломенском — на улице Новополевой, 95;

в Шевченковском — в переулке Герцена, 6.

После 15 января начнут разбирать и главную елку страны. Ветки отправят на переработку, а ствол, по словам организаторов празднования «НеоГода на Софийской площади», распилят на поперечные дощечки, чтобы художники (как и в предыдущие годы) превратили их в картины. Эти работы выставят на аукцион, а вырученные от продажи средства передадут в лесхоз, где выращивают деревья для новогоднего праздника.

Как сообщалось ранее, зоопарк «Межигорье» принимал не проданные до Нового года деревья, которые добавляли в корм копытным животным.

Находят применение ненужным елкам и в других странах. В США, например, департаменты рыболовства и природопользования с помощью собранных сухих рождественских деревьев создают своеобразные рифы, в которых мальки могут скрываться от большой рыбы. Об этом сообщает издание The Verge. Ели способны спасти экосистему озер в целом, так как покрываются водорослями, которые поедают водные клопы, ими питается рыбная мелочь, а она в свою очередь становится добычей крупных особей.

В штатах Иллинойс и Аризона природоохранные организации каждый год собирают до тысячи рождественских елок, скрепляют их по несколько штук и выбрасывают в воду с привязанным 25-килограммовым грузом. Постепенно на глубине растения перегнивают (этот процесс длится 4—5 лет).

Ранее сообщалось о планах государственных лесохозяйственных предприятий реализовать около 550 тысяч елок.