Авария в Днепре: без воды остался центр города
В Днепре произошла авария на магистральном водопроводе, в результате чего без воды остались 70 тысяч жителей города. Об этом ТСН сообщили в пресс-службе «Днепроводоканала».
В частности, без централизованного водоснабжения находятся жители массивов Победа 1−6 и центральной части города — от улицы Сечеславской Набережной к проспекту Яворницкого.
Одновременно в домах левобережной части города наблюдается незначительное падение давления водоснабжения.
Восстановить подачу воды представители водоканала обещают в четверг, 25 января.
Напомним, ранее в результате ухудшения погодных условий остались без воды города Измаил в Одесской области, Черкассы, а также Прилуки на Черниговщине.
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
влажность:
давление:
ветер:
“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”