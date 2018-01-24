Авария в Днепре: без воды остался центр города

В Днепре произошла авария на магистральном водопроводе, в результате чего без воды остались 70 тысяч жителей города. Об этом ТСН сообщили в пресс-службе «Днепроводоканала».

В частности, без централизованного водоснабжения находятся жители массивов Победа 1−6 и центральной части города — от улицы Сечеславской Набережной к проспекту Яворницкого.

Одновременно в домах левобережной части города наблюдается незначительное падение давления водоснабжения.

Восстановить подачу воды представители водоканала обещают в четверг, 25 января.

Напомним, ранее в результате ухудшения погодных условий остались без воды города Измаил в Одесской области, Черкассы, а также Прилуки на Черниговщине.

