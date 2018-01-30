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Лучшей спортсменкой Украины в январе признали биатлонистку

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

30.01.2018 18:47 37

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Биатлонистка Ирина Варвинец признала лучшей спортсменкой Украины в январе. Об этом сообщает официальный сайт НОК Украины.

В то же время личный наставник Ирины Николай Зоц и старший тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Венлепец признаны лучшими тренерами первого месяца нынешнего года.

Для Варвинец это вторая подобная награда в карьере: раньше она была признана лучшей спортсменкой в Украине в феврале 2015 года.

Напомню, что Ирина Варвинец завоевала три медали на завершившемся 28 января чемпионате Европы по биатлону в Риднау. На этих соревнованиях 25-летняя черниговчанка завоевала золотые награды в спринте и смешанной эстафете, а также серебряную — в гонке преследования.

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