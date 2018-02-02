В ОБСЕ призвали Дуду не подписывать закон о запрете "бандеровской идеологии"

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир обратился к властям Польши с призывом отклонить законопроект о запрете «бандеровской идеологии», так как он может ограничивать свободное обсуждение исторических вопросов. Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

«Я серьезно обеспокоен законом, который криминализирует заявления относительно исторических вопросов. Несмотря на чувствительность к историческим событиям, свобода выражения мнений имеет особое значение для историков и ученых. История — это вопрос независимых научных исследований и свободного обсуждения, а не судебного решения», — сказал он.

По словам Дезира, законопроект должен быть отклонен «как непропорциональное ограничение свободы выражения».

«Только когда заявления представляют собой подстрекательство к насилию или дискриминации, они могут быть криминализованы», — резюмировал представитель ОБСЕ.

Так как для вступления закона в силу его должен подписать президент Польши Анджей Дуда, то обращение это направлено, в первую очередь, именно ему.

Напомним, что 26 января законопроект об Институте национальной памяти был одобрен нижней палатой польского парламента — Сеймом. Закон предусматривает запрет пропаганды «бандеризма» в Польше.

31 января три комиссии Сената (верхняя палата) поддержали его без поправок. Законопроект вызвал резкое осуждение в Украине, Израиле и США. Еще ряд стран и международных организаций высказали негативное отношение к нему.

Несмотря на это, польский Сенат в ночь на 1 февраля 2018 года без поправок принял скандальный законопроект. В пользу принятия высказались 57 сенаторов, против выступили 23 сенатора, еще двое воздержались. Теперь для того, чтобы проект обрел силу Закона, его должен подписать президент страны.