Стали известны подробности встречи российских «беглых миллиардеров» с представителем Путина в Лондоне

Бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из России и с 2008 года проживающий в Великобритании, рассказал подробности встречи с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Напомним, Борис Титов заявлял, что список российских бизнесменов, которые хотят вернуться на родину, находится у Путина. И что перечень еще не сформирован, поскольку продолжают поступать обращения от бизнесменов, в разное время покинувших Россию.

«Приезжал Борис Титов. 30−40 человек встретились с ним в Пушкин-хаусе. Приятные, за исключением пары старых осведомителей ФСБ, люди. Я благодарен лично Титову за публичную поддержку, в том числе перед Путиным во время моей травли. Хотя вес фактора его участия в ее прекращении рассчитать не могу. Титов честно сказал, что против системы бороться тяжело и 110 изменений мер пресечения при 6000 арестованных неофигенный success rate. Я жму руку Титову потому, что он человек последовательный. На Болотной не бузил, с белой лентой не ходил, всегда открыто сотрудничал с Гестапо, как Чулпан Хаматова, только от бизнеса. Список попросившихся обратно никто не обсуждал. Никто не просился. Никто и на Родину не звал. На встрече вечером тоже. Заранее просил не включать меня ни в какие списки. Я вернусь на Родину в гробу или когда в гробу будет Путин», — написал на своей страничке в Facebook Евгений Чичваркин.

Прогнозируя состояние дел в России после президентских выборов в марте 2018 года, Чичваркин заявил, что бизнес будут грабить и давить с особым цинизмом: «Частный бизнес Путину не нужен. Осенью врубят станок и ограничат хождение валюты. Мы ждем нового притока эмиграции. Юристы уж руки потирают. Ждут работки».

Что же касается заявленного возвращения в Россию, то, по его мнению, «никто по списку не вернется». «Пока у власти Путин — только выживать, уезжать или готовиться к борьбе на улицах», — заявил Евгений Чичваркин и призвал приходить 18 марта на митинг «против псевдовыборов» к российскому посольству в Лондоне.

Как сообщали fakty.ua, власти Соединенного Королевства начинают серьезную борьбу с незаконными накоплениями российских олигархов, проживающих на Британских островах.