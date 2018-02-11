Украина минимально проиграла Австралии в Кубке федерации

Женская сборная Украины по теннису минимально проиграла команде Австралии в матче Второй мировой группы Кубка федерации — 2:3. После первого игрового дня и сенсационной победы 15-летней Марты Костюк над 26-й ракеткой мира счет в матче был равным — 1:1. Судьба поединка решилась во второй игровой день, в котором удача улыбнулась австралийским теннисисткам.

Для начала сильнейшая теннисистка Австралии Эшли Барти, занимающая 16-е место в мировом рейтинге, обыграла юную Марту Костюк (185-я в мире). Встреча спортсменок продолжалась один час и шесть минут и завершилась победой Барти — 6:2, 6:3.

Тем не менее украинке Надежде Киченок, заменившей в «одиночке» свою сестру-близнеца Людмиле, вновь удалось сравнять счет в матче, взяв верх над Дарьей Гавриловой. Противостояние, длившееся ровно два часа, завершилось в пользу 25-летней уроженки Днепра — 4:6, 6:2, 6:3.

Судьба встречи решилась в парном поединке, в котором, к сожалению, Людмила и Надежда Киченок проиграли Эшли Барти и Кейси Делаккуа — 3:6, 4:6.

Кубок федерации

Австралия — Украина — 3:2

10 февраля

Эшли Барти — Людмила Киченок — 4:6, 6:1, 6:4

Дарья Гаврилова — Марта Костюк — 6:7, 3:6

11 февраля

Эшли Барти — Марта Костюк — 6:2, 6:3

Дарья Гаврилова — Людмила Киченок — 6:4, 2:6, 3:6

Эшли Барти/Кейси Деллакуа — Людмила Киченок/Надежда Киченок 6:3, 6:4

Отмечу, что это была пятая очная дуэль украинок и австралиек в Кубке федерации: после четырех предыдущих счет личных встреч был 3:1 в пользу наших соотечественниц.

Далее в этом сезоне австралийки сыграют в плей-офф Мировой группы, а сборная Украины проведет поединок с одной из команд-победительниц зонального этапа в плей-офф Второй Мировой группы. В число потенциальных соперников нашей команды в этой встречи входят команды Парагвая, Великобритании, Латвии и Японии.

Как уже сообщали fakty.ua, ранее от участия в матче сборной Украины с командой Австралии отказались Элина Свитолина и Леся Цуренко.