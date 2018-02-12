Турчинов заявил об улучшении позиций украинскими воинами

Вооруженные силы Украины в зоне боевых действий на Донбассе в 2017 году продвинулись на 10 и более километров, значительно улучшив свои позиции.

«Об этом приятно говорить, что и 2016-й, и 2017-й годы отличались от прошлых тем, что мы не отдали ни одного метра своей земли. Более того, наши подразделения по некоторым направлениям продвинулись на 10 и более километров и улучшили свои позиции. Это факт», — сообщил в интервью «Громадскому» секретарь Совета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Турчинов. И, по его словам, все попытки изменить конфигурацию на линии разграничения для боевиков и российских войск «закончились фиаско».

«Они не смогли ни отбить ни один из населенных пунктов, ни продвинуться вперед. Наоборот, еще раз хочу подчеркнуть, наши военные улучшили свои позиции, и сегодня на оккупированной территории нет сил, которые могли изменить ту линию разграничения, которая сегодня сложилась», — добавил он.

Как сообщали fakty.ua, Александр Турчинов сообщал, что в рядах ВСУ создадут кибервойска