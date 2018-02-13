Казаки из "Союза добровольцев Донбасса" стерегут навоз под Екатеринбургом

Об этом пишет сайт 66.ru.

Новость сообщил на своей странице в соцсетях депутат Госдумы Андрей Альшевских. В поселке Красный под Верхней Пышмой семья фермеров устроила склад куриного помета, который они вывозят со Среднеуральской птицефабрики и используют потом для удобрения картофельных полей. В округе стоит весьма специфическое амбре, чем недовольны местные жители.

Однако, когда депутат приехал на место, навстречу ему вышли казаки из «Союза добровольцев Донбасса», которые, оказываются, охраняют «добро».

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из-за болезни Путина отменены все публичные мероприятия.