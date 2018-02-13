Как ложь про Путина голландского министра до отставки довела

Во вторник, 13 февраля, министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра подал в отставку. Поводом стало его недавнее признание в том, что он солгал о встрече с президентом России Владимиром Путиным в 2006 году.

Об отставке глава МИД Нидерландов объявил в ходе дебатов в национальном парламенте. Свой поступок он назвал «самой большой ошибкой в политической карьере». Зейлстра подчеркнул, что теперь избиратели вряд ли смогут ему доверять. Следовательно, народу Нидерландов нужен новый министр.

Напомним, 12 февраля газета DeVolkskrant опубликовала интервью с Халбе Зейлстрой, в котором глава МИД признался, что не участвовал во встрече руководства компании Shell с Путиным в 2006 году. Ранее Зейлстра утверждал, что в ходе этой встречи президент РФ якобы заявил о своем стремлении создать «Великую Россию», частью которой должны стать Белоруссия, Украина, страны Прибалтики и Казахстан.

Министр извинился за свой поступок, назвав его крайне глупым. Однако оппозиционные партии потребовали провести дебаты в парламенте, поставив под сомнение доверие к Зейлстре. Партии, входящие в правящую коалицию, изначально встали на защиту министра, однако, как отмечают эксперты, другого выхода, кроме как подать в отставку, у министра не оставалось.

Примечательно, что 13 февраля Зейлстра должен был вылететь в Москву, чтобы провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Нидерланды официально проинформировали Москву об отмене визита.