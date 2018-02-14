О пожарной безопасности предприятия можно будет сообщить по мобильному телефону

Постановление Кабмина позволяет субъектам хозяйствования подавать декларацию о соответствии материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности в электронном виде через Единый государственный портал административных услуг, в том числе через интегрированную с ним информационную систему Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГосЧС).

Как сообщают «Українські Новини», из Порядка подачи и регистрации декларации о соответствии материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам пожарной безопасности исключается пункт о заверении печатью или нотариусом подписи предпринимателя.

Если декларация заполнена неправильно, ГосЧС или ее территориальный орган должен вернуть ее на доработку. В том случае, если декларация не зарегистрирована или не отправлена на доработку в установленные сроки, она автоматически считается зарегистрированной.

Данная услуга экстерриториальная и будет доступна, в том числе, и с мобильного телефона. Также существенным изменением станет то, что один субъект хозяйствования сможет декларировать сразу несколько объектов. Для подачи декларации будет использоваться электронная подпись.

Председатель Государственного агентства по вопросам электронного управления Александр Рыженко добавил, что параллельно с запуском услуги будет создан публичный реестр деклараций о соответствии правилам пожарной безопасности, доступный на веб-странице ГосЧС. В свою очередь глава ГосЧС Николай Чечеткин сообщил, что в настоящее время завершается подготовка сотрудников, которые будут работать с декларациями.

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