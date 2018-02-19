Кровавый день в зоне АТО: один воин погиб, четверо ранены

На протяжении сегодняшних суток, 19 февраля, российско-оккупационные войска совершили 9 обстрелов позиций украинских военнослужащих.

На Донецком направлении боевики из 120- и 82-миллиметровых минометов обстреляли наши опорные пункты под Лебединским, Водяным и Широкино. Минометы, станковые гранатометы и пулеметы противник также применил под Песками.

Минометы калибра 82-мм враг использовал возле Крымского на Луганском направлении. Из гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по нашим укреплениях возле Гладосово, Новолуганского и Светлодарска.

«В результате обстрелов, к сожалению, погиб один украинский воин, один военнослужащий получил ранение, еще один наш защитник получил боевую травму. Кроме того, во время выполнения боевой задачи в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве ранения получили еще двое украинских военных. Выражаем искренние соболезнования родным и близким защитника, отдал жизнь за мирное будущее Украины», - сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 18 февраля, оккупационные войска совершили 10 обстрелов позиций нашей армии, один украинский воин получил ранение.