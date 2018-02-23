Хроника АТО: оккупанты на Донбассе немного притихли

На протяжении суток 23 февраля российско-оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.

Все вооруженные провокации пришлись на Луганское направление. Так, боевики из вооружения БМП били по Троицкому, из 82-миллиметровых минометов и гранатометов — по Луганскому, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по Новоалександровке.

«Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник совершит вооруженные провокации», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 22 февраля оккупационные войска совершили 19 обстрелов опорных пунктов украинской армии. В результате боевых действий погиб один наш воин, еще один был ранен.