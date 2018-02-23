﻿

USD 27.07
RSS
Война на Донбассе

Хроника АТО: оккупанты на Донбассе немного притихли

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 18:42 90

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

На протяжении суток 23 февраля российско-оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.

Все вооруженные провокации пришлись на Луганское направление. Так, боевики из вооружения БМП били по Троицкому, из 82-миллиметровых минометов и гранатометов — по Луганскому, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по Новоалександровке.

«Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник совершит вооруженные провокации», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.

Напомним, 22 февраля оккупационные войска совершили 19 обстрелов опорных пунктов украинской армии. В результате боевых действий погиб один наш воин, еще один был ранен.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины