Хроника АТО: оккупанты на Донбассе немного притихли
На протяжении суток 23 февраля российско-оккупационные войска совершили три обстрела позиций украинских военнослужащих.
Все вооруженные провокации пришлись на Луганское направление. Так, боевики из вооружения БМП били по Троицкому, из 82-миллиметровых минометов и гранатометов — по Луганскому, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по Новоалександровке.
«Несмотря на относительное затишье вдоль всей линии разграничения, украинские подразделения продолжают пристально следить за изменением обстановки и находятся в полной готовности адекватно действовать, если противник совершит вооруженные провокации», — сообщили в пресс-центре штаба АТО.
Напомним, 22 февраля оккупационные войска совершили 19 обстрелов опорных пунктов украинской армии. В результате боевых действий погиб один наш воин, еще один был ранен.
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