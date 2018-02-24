В Вашингтоне фургон въехал в ограду Белого дома
В столице США Вашингтоне управляемый женщиной автомобиль врезался в ограду возле Белого дома. Об этом сообщила Секретная служба США в Twitter.
BREAKING: An individual driving a passenger vehicle struck a security barrier near the White House at 17th & E.— U.S. Secret Service (@SecretService) 23 февраля 2018 г.
«Лицо, управляющее пассажирским автомобилем, повредило барьер безопасности возле Белого дома», — говорится в сообщении спецслужбы.
Также отмечается, что находившаяся за рулем женщина была немедленно взята под стражу. Так как белый фургон Chevrolet, на котором она передвигалась, не смог проникнуть на территории резиденции, то в результате инцидента никто из сотрудников не пострадал. Агентам Секретной службы не пришлось использовать огнестрельное оружие.
Позже СМИ выяснили, что автомобиль зарегистрирован в округе Резерфорд в Теннесси. Кроме того, источник в правоохранительных органах сообщил прессе, что женщина протаранила ограждение намеренно, и что она страдает психическим расстройством.
В момент, когда произошел инцидент, президент Дональд Трамп принимал в Белом доме премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.
Ранее сообщалось, что спецслужбы США задержали поклонника, преследовавшего дочь Барака Обамы.
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