В свое время мы доказали умышленное отравление Ющенко, - Донской

Старший прокурор ГПУ Алексей Донской, в свое время входивший в следственную группу по делу об отравлении президента Украины (2005−2010 гг.) Виктора Ющенко, заявил, что факт умышленного отравления диоксином был доказан. Однако после прихода к власти Виктора Януковича следователей вывели из дела, отметил он в интервью INSIDER.

«После прихода к власти Януковича вся следственная группа, которая занималась данным делом, была по нему допрошена. А согласно Уголовно-процессуальному кодексу, это является препятствием для дальнейшего участия в расследовании. Так нас вывели из процесса. Но в то время мы безоговорочно доказали, что Ющенко умышленно отравили диоксином. У нас есть доказательства, подтверждающие, кто и для чего это делал. Правда, доказательства в основном прямые, и я не вправе сейчас оценивать, достаточно ли их для сообщения лицам о подозрении», — отметил он.

Алексей Донской также сообщил, что когда работал по этому делу под руководством Галины Климович, у следствия были вопросы к бывшему народному депутату Украины Давиду Жвании. «Сейчас он уже не народный депутат и, к счастью, уже не имеет депутатской неприкосновенности. Поэтому если бы я остался в деле, то начал бы именно с него.

Есть еще Владимир Сацюк (бывший первый замглавы СБУ. — Ред.), который не появлялся в Украине до 2010 года. Во время президентства Виктора Януковича он периодически посещал Украину, однако после Революции достоинства вновь перестал сюда приезжать", — добавил старший прокурор ГПУ.

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