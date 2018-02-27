Двоюродный брат Путина причастен к перекачке российских миллиардов через эстонский банк

Во вторник, 27 февраля, британская газета The Guardian сообщила о том, что в 2013 году крупнейший банк Дании Danske Bank закрыл 20 связанных с Россией счетов после сообщения информатора о том, что эстонский филиал банка оказался замешан в отмывании российских денег. Масштабы точно неизвестны, но речь может идти о сумме от 2,2 до 3,3 миллиарда долларов. The Guardian утверждает, что ежедневно отмывалось до 10 миллионов долларов!

Такую же информацию опубликовали 27 февраля датская газета Berlingske и центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). OCCRP провел собственное расследование.

В 2013 году сотрудники Danske Bank обратили внимание на компанию Lantana Trade LLP. Она была зарегистрирована как британская, при этом центральный офис находился в Москве, а владельцами значились офшорные компании на Сейшельских и Маршалловых островах.

Было установлено, что Lantana подала ложные сведения в регистрационную палату Великобритании. Она отчиталась перед регулятором о своем неактивном статусе и практически полном отсутствии финансового оборота. При этом у компании уже 11 месяцев как был открыт счет в эстонском филиале Danske Bank, и она совершала ежедневные транзакции на миллионы евро.

Банк решил провести внутреннее расследование. Сотрудник Danske Bank отправился в Москву, чтобы установить настоящих владельцев компании. Как рассказал The Guardian источник в датском банке, этому сотруднику угрожали, и он вернулся из командировки напуганным.

Через несколько недель на совещание в таллиннский офис Danske Bank, где обсуждалась Lantana и ее подозрительные операции, приехали два человека из России. Они отказались назвать свои имена и прямо спросили сотрудников датского банка: «Вы действительно думаете, что дойдете вечером до дома?».

И все же расследование было проведено. Банк установил, что конечные владельцы компании были связаны с несколькими российскими банками, в том числе «Промсбербанком», у которого в 2015 году была отозвана лицензия, пишет OCCRP.

Членом совета директоров «Промсбербанком» был двоюродный брат президента России Владимира Путина Игорь Путин. Основными акционером являлись банкир Александр Григорьев, который, по данным OCCRP, связан с ФСБ и Алексеем Куликовым, который в 2016 году был арестован и обвинен в масштабном мошенничестве.

«Промсбербанк» и раньше был известен на Западе. Он причастен к крупнейшей схеме отмывания денег, благодаря которой из России были перекачены более 10 миллиардов долларов за границу. Использовались так называемые «зеркальные сделки» — купленные на российском рынке за рубли акции крупных компаний моментально продавались за валюту за рубежом. Как рассказали источники Bloomberg, знакомые с делом, бенефициарами этой схемы были люди из окружения Владимира Путина, в том числе братья Ротенберги.

Публикации тут же вызвали большой шум. Начальник отдела финансовой разведки Эстонии Мадис Рейманд заявил:"Мы начали тщательное расследование с целью разобраться в событиях того времени, которые имели место в нашем эстонском филиале".