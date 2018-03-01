Крысин не явился на суд, сославшись на болезнь

Суд, где планировалось рассмотреть вопрос о новом приговоре для Юрия Крысина, пришлось перенести. Подсудимый, который ранее был приговорен к условному сроку, сегодня в суд не явился, сославшись на болезнь.

Крысину вынесен приговор о четырех годах лишения свободы (условно) за причастность к убийству журналиста Вячеслава Веремия во время событий Революции достоинства 19 февраля 2014 года. Генпрокуратура сочла приговор слишком мягким и подала апелляцию.

Как сообщил юрист Маси Найем, заседание началось с опозданием на 20 минут. Обвиняемый Крысин и его защитник в суд не явились. Перед заседанием в суд пришла телефонограмма с просьбой перенести заседание из-за болезни Крысина.

Представители потерпевшей стороны и прокурор ходатайствовали о том, чтобы принудительно доставить Крысина в суд, но судья вынес решение о переносе заседания на 19 марта. Если Крысин не явится в суд, будет применен силовой привод.

Напомним, Крысин в ходе судебного разбирательства был признан организатором группы «титушек», которая напала на журналиста Вячеслава Веремия и нанесла тому смертельные травмы.

Несколько дней назад Крысина обнаружили в детском отделении Института сердца в Киеве. Он заявил, что законно находится в медучреждении на обследовании.