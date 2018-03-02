Украина выплатила МВФ 165 миллионов долларов

Украина выплатила Международному валютному фонду около 114 миллионов СПЗ (спецправа заимствования) или 165 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на НБУ сообщают «Украiнські Новини».

Платеж был проведен по программе Stand by Arrangement от апреля 2014 года. Следующий платеж запланирован 30 апреля в размере 38,8 тысяч СПЗ.

Напомним, что в конце апреля 2014 года МВФ утвердил кредитную программу для Украины на сумму свыше 17 миллиардов долларов, а в начале мая предоставил первый транш кредита stand by на сумму почти в 3,2 миллиарда долларов.

Как сообщали fakty.ua, Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович заявляла, что Украина рискует недополучить средства от МВФ для возвращения займов.