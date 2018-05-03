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Нью-Йорк стал девятым штатом США, где Голодомор признан геноцидом
В штате Нью-Йорк в США приняли резолюцию о признании Голодомора в Украине. Об этом говорится в сообщении посольства Украины в США в Facebook.
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«Сенат и Ассамблея штата Нью-Йорк приняли совместную резолюцию к 85-й годовщине Голодомора 1932−1933 гг. в Украине, которая признает эту трагедию геноцидом украинского народа», —говорится в сообщении.
Отмечается, что по состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», израильскому парламенту было предложено признать Голодомор 30-х годов актом геноцида.
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