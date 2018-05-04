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Фанатам Лиги чемпионов предложили поселиться на вокзале
24 и 26 мая Киев собирается принимать финальные поединки Лиги чемпионов УЕФА и женской Лиги чемпионов. Ожидается, что на матчи приедут десятки тысяч любителей футбола. В преддверие такого наплыва гостей цены в столичных отелях поднялись втрое. Некоторые отельеры уже предлагают номера по 100 тыс. гривен в сутки.
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Даже несмотря на невероятные цены, найти свободные номера крайне сложно. Комментируя эту ситуацию, президент Петр Порошенко на встрече с исполнительным директором УЕФА заявил, что собирается принимать некоторых гостей у себя дома.
Болельщикам, собирающимся в Киев смотреть матчи, напомнили о лоукост-альтернативе отелям. Непритязательные фанаты смогут арендовать комнаты отдыха на железнодорожной станции Киев-Пассажирский — на Южном и Западном вокзалах. Как сообщила газета «Магистраль», стоимость проживания в номерах на вокзале в дни футбольных матчей подниматься не будет. Стоимость за номер составляет от 200 до 700 грн в зависимости от количества комнат (одна или две). В номерах есть душевая комната, туалет, телевизор и холодильник.
Напомним, 24 мая состоится финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким «Вольфсбургом» и французским «Лионом» на стадионе «Динамо» имени Лобановского. А 26 мая на НСК «Олимпийский» пройдет финальный матч Лиги чемпионов. В финале сыграют «Реал» и «Ливерпуль».
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”