Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали первые официальные снимки принца Луи (фото)

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Герцог и герцогиня Кембриджские опубликовали в Twitter Кенсингтонского дворца первые официальные фотографии своего третьего ребенка — принца Луи Артура Чарльза, родившегося 23 апреля. Снимки сына делала сама Кейт Миддлтон.

На одной из фотографии, сделанной 26 апреля, Его Королевское Высочество позирует один. Второе фото сделано 2 мая, в день трехлетия сестры Луи — принцессы Шарлотты. На нем маленькая принцесса целует братика. Это фото напоминает один из первых официальных портретов самой Шарлотты, на котором ее точно также нежно целует старший брат — принц Джордж, которому сейчас четыре года. Шарлотта и Луи сфотографированы в одном и том же наряде.

23 апреля Шарлотта и Джордж вместе со своим отцом принцем Уильямом посещали маму и новорожденного в лондонской больнице Святой Марии.

Фото — Twitter Кенсингтонского дворца

Похожий снимок был сделан вскоре после рождения Шарлотты: принцесса с братом Джорджем в одежде, перешедшей к Луи