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Найем заявил о дружбе прокуроров с подозреваемым в его избиении
Народный депутат Украины Мустафа Найем, которого неделю назад избили возле столичной Бесарабки, заявил, что благодаря бдительности общественности «удалось предотвратить стопроцентный слив уголовного дела».
«Еще в первый день, когда мы получили выписку из реестра досудебных производств, оказалось, что ряд прокуроров Шевченковского района состоят в тесной дружеской связи со сбежавшим подозреваемым (сооснователь промоутерской компании BoomBox Promotions Магомед-Амин Саитов, — Ред.). Один является родственником их партнера по бизнесу, а второй — уже после того, как получил на руки наше дело, — встречался с родственниками беглеца. Почему прокуроры не заявили о существующем конфликте интересов и не взяли самоотвод, думаю, должна разобраться квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры, куда мы обязательно обратимся», — сообщил на своей страничке в Facebook парламентарий.
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Он выразил надежду на то, что в новой группе прокуроров (его дело забрали в городскую прокуратуру) не окажется «друзей подозреваемых».
«Тем временем, если верить журналистам, азербайджанские власти отпустили четвертого подозреваемого, потому что украинская сторона не предоставили полный пакет экстрадиционных документов и текст подозрения. В Генпрокуратуре уверяют, что это не так, и абсолютно все (!) необходимые документы были отосланы в Баку своевременно. Более того, у украинской стороны есть еще 40 дней для дополнительного информирования о деталях дела. В любом случае остаётся вопрос, почему азербайджанский суд отпустил подозреваемого, учитывая предъявляемые ему обвинения. Видимо, сказываются особенности просоветского синдрома и мелкая месть за не выданных Украиной оппозиционеров», — пишет Мустафа Найем.
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Также он пояснил свое обращение за предоставление ему охраны: «В течение пяти последних дней на мою официальную электронную почту от имени разных организаций регулярно приходят письма с требованием угомониться, забрать заявление
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», суд заочно арестовал четвертого подозреваемого в нападении на Найема.
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