В ЕС увеличат расходы на внешние границы, — европарламентарий

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Болгария представила новый проект миграционной реформы, которая призвана изменить политику ЕС в отношении беженцев. Как передает Радио Польша, вице-председатель Европарламента Здзислав Краснодембский расценил это предложение как лишь одну из идей, но подчеркнул, что она может свидетельствовать об изменении подхода к вопросу беженцев.

«В последнее время звучат заявления, которые свидетельствуют об определенном отрезвлении европейской элиты. Взять хотя бы тот факт, что новый бюджет Евросоюза предусматривает увеличение финансирования внешних границ. Еще в 2015 году того, кто говорил об укреплении европейских границ, могли обвинить в фашизме», — отметил замглавы Европарламента.

Предложение Болгарии предусматривает автоматическую систему распределения беженцев между странами ЕС в случае миграционного давления. Одновременно страны-члены смогут отказаться от приема половины установленной квоты мигрантов путем финансовой компенсации в размере 30 тысяч евро за одного не принятого человека. Это намного меньше, чем в свое время предложила Европейская комиссия — 250 тысяч евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», полиция Германии проводила рейды после нападения мигрантов на правоохранителей.