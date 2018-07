Самая романтичная свадьба: звезда "Сумерок" вышла замуж в лесу (фото)

Стиль жизни

В пятницу, 6 июля, популярная американская актриса и модель Эшли Грин вышла замуж. Ее супругом стал австралийский актер Пол Хури, с которым она встречалась около пяти лет.

31-летняя Эшли известна прежде всего по культовой серии фильмов о вампирах и оборотнях «Сумерки». Она сыграла одного из главных персонажей этой саги — Элис Каллен. Грин также рекламировала купальники. В 2009 году она в связи с этим оказалась в центре скандала. В интернет попали ее фотографии в обнаженном виде. Адвокаты актрисы потребовали, чтобы все сайты удалили эти снимки. А в 2010 году Эшли позировала для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue в костюме Евы. На ее тело была нанесена только краска.

30-летний Пол начинал свою карьеру в шоу-бизнесе как музыкант. Он играл в малоизвестной австралийской группе. Затем Хури стал участвовать в реалити-шоу, и это принесло ему популярность. В настоящее время он занимается озвучиванием документальных фильмов и снимается в австралийских сериалах.

Эшли и Пол познакомились благодаря общим друзьям. Оказалось, что у молодых людей много общих увлечений. Они любят природу, путешествия, спортивные игры.

Хури сделал предложение Грин в весьма романтичной обстановке. В декабре 2016 года они вместе отправились в Новую Зеландию. После занятий йогой Пол уговорил Эшли отправиться на велосипедную прогулку несмотря на дождь. Актриса согласилась, не догадываясь о том, что задумал ее бой-френд. Хури привез Грин в красивейшее место — водопад Фата Невесты. Он установил видеокамеру, сказав, что хочет снять их на память. А потом опустился на колено и протянул Эшли колечко. Эта видеозапись теперь занимает самое почетное место в их совместном архиве.

После такой помолвки влюбленным хотелось найти необычное место для свадьбы. «Мы оба выросли на природе. И сразу решили, что будем венчаться под открытым небом. Никаких помещений!» — вспоминает Грин.

Заветное место нашла в итоге мать Эшли. Им оказался Нестлдаун — небольшой отель в лесу недалеко от Силиконовой долины в Калифорнии. Деревянная гостиница окружена со всех сторон секвойями.

Именно сюда пригласили жених и невеста своих гостей. В их числе оказались голливудские актеры Джош Дюамель («Трансформеры»), Эйса Гонсалес («На драйве»), супруги Аарон и Лорен Пол («Полтора шпиона»), Том Уэллинг (сериал «Люцифер») и другие.

Эшли выбрала для свадебной церемонии два наряда. Венчалась актриса у импровизированного алтаря в платье а-ля Барселона от дизайнера Кэти Мэй. А затем переоделась в смелое полупрозрачное платье от Windi Williams-Stern.

Пол в знаменательный день был одет в костюм от Armani, жилет от Diorи туфли от Christian Louboutin. Кто-то может сказать, что эти наряды не совсем подходят для пикника в лесу, однако свадебные фотографии доказывают обратное. Во всяком случае, так считают новобрачные.

Невеста шла к алтарю под песню At Last («Наконец») в исполнении Этты Джеймс. Вел ее под руку, следуя традиции, родной отец. Плакали все, так это было трогательно.

Когда жених и невеста дали клятву супружеской верности, зазвучала песня Стиви Уандера Signed, Sealed, Delivered («Подписано, скреплено печатью, доставлено»).

А для своего первого танца новобрачные выбрали еще один классический хит — The Way You Look Tonight Фрэнка Синатры («То, как ты выглядишь сегодня»)