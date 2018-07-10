FreeSentsov: в Берлине прошел митинг под посольством РФ

Украина

В Европейской киноакадемии сообщили о митинге, который состоялся под российским посольством в Берлине в поддержку Олега Сенцова.

«Спасибо всем, кто присоединился к пикету в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает 59-й день в тысячах километрах от своего дома», — сообщили в киноакадемии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал посодействовать в освобождении украинских политзаключенных, удерживаемых в России, Олега Сенцова, Сервера Мустафаева и Александра Кольченко.