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FreeSentsov: в Берлине прошел митинг под посольством РФ
В Европейской киноакадемии сообщили о митинге, который состоялся под российским посольством в Берлине в поддержку Олега Сенцова.
«Спасибо всем, кто присоединился к пикету в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает 59-й день в тысячах километрах от своего дома», — сообщили в киноакадемии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал посодействовать в освобождении украинских политзаключенных, удерживаемых в России, Олега Сенцова, Сервера Мустафаева и Александра Кольченко.
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