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Украина

FreeSentsov: в Берлине прошел митинг под посольством РФ

22:20 10 июля 2018   46
Митинг Европейской киноакадемии
Инф. «ФАКТОВ»

В Европейской киноакадемии сообщили о митинге, который состоялся под российским посольством в Берлине в поддержку Олега Сенцова.

«Спасибо всем, кто присоединился к пикету в поддержку украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает 59-й день в тысячах километрах от своего дома», — сообщили в киноакадемии.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал посодействовать в освобождении украинских политзаключенных, удерживаемых в России, Олега Сенцова, Сервера Мустафаева и Александра Кольченко.

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