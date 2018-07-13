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Apple представила обновленные MacBook Pro для дизайнеров и видеоредакторов
Американская компания Apple представила обновленную линейку ноутбуков MacBook Pro, производительность которых на 50−70% выше, чем у их предшественников Об этом говорится в пресс-релизе компании.
В Apple сообщили, что новые ноутбуки ориентированы в первую очередь на профессионалов в таких областях, как разработка приложений, дизайн и обработка видео.
Представленные устройства снабжены процессорами Intel восьмого поколения Core i5, i7 и i9 с четырьмя и шестью ядрами, дисплеями True Tone и до 32 ГБ оперативной памяти.
Кроме того, у новых ноутбуков — более тихие клавиатуры третьего поколения, поскольку ранее в Apple поступали жалобы пользователей на залипание и выпадание кнопок клавиатуры.
Согласно пресс-релизу, разрешение дисплея 13-дюймовой версии — 2560×1600 пикселей, 15-дюймовой — 2880×1800 пикселей.
Также отмечается, что в ноутбуки установлены супербыстрые SSD-накопители емкостью до 4 Тб на 15-дюймовой версии и до 2 Тб на младших моделях.
Цена 13-дюймового ноутбука составит от 1799 долларов, 15-дюймового — от 2399 долларов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Опра Уинфри будет работать на Apple.
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