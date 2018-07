Дональд Трамп впервые встретился с британской королевой (фото)

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания посетили Виндзорский замок с целью присутствия на церемонии чаепития с королевой. Это была первая официальная встреча Елизаветы II с нынешним главой Соединенных Штатов, пишет BBC.

Издание отмечает, что Трамп — 12-й американский лидер, с которым встретилась королева. За 66 лет своего пребывания на троне она встретилась со всеми президентами Соединенных Штатов за исключением Линдона Джонсона.

При этом ее встреча с нынешним хозяином Белого дома не обошлась без неожиданностей.

Во время обхода гвардейцев почетного караула, одетого в красные мундиры и традиционные медвежьи шапки, Трамп внезапно остановился, чем смутил британскую королеву.

По мнению британских журналистов, «поведение Трампа частично напоминало пастушью собаку, которая стережет стадо».

Издание отмечает, что рукопожатие Трампа выглядело достаточно мягким, и, кажется, что он был внимательным, следя за королевой, чтобы проверить, находится ли он в нужном месте в нужное время.

После официального приветствия королева, Дональд Трамп и первая леди Мелания Трамп отправились во внутренние помещения замка для чаепития.

После окончания встречи Трамп вместе с супругой Меланией отправился в аэропорт Прествик в Глазго в Шотландии, где они проведут выходные.

