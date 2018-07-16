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В Николаевском центре "защиты" животных за день усыпили 150 собак
В Николаеве анонсированы акции протеста в связи с усыплением на коммунальном предприятии «Центр защиты животных» 150 собак. Об этом в в Facebook написала активист Лариса Веселовская.
По ее словам, после получения информации защитники животных прибыли на предприятие, но их на территорию не пропустили. Те вызвали полицию.
Половина вольеров действительно оказались пусты, что подтверждает опубликованное видео.
Директор предприятия Александр Голобродский подтвердил, что собаки были усыплены.
Акция зоозащитников запланирована на вторник, 17 июля, в 9.00 (приурочена к открытию сессии городского совета).
Напомним, в начале июля в Кропивницкому неизвестный живодер обезглавил двух щенков, а в Киеве на свободу вышел известный догхантер.
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