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Политика

Порошенко напомнил России о ее ответственности за сбитый "Боинг"

9:15 17 июля 2018   68
боинг
Инф. «ФАКТОВ»

17 июля — четвертая годовщина авиакатастрофы «Боинга» MH17, сбитого из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» в небе над Донбассом. Президент Петр Порошенко в годовщину трагедии напомнил РФ о ее ответственности за теракт.

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«Совместная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом „Бук“», который принадлежал российским войскам и был доставлен из РФ. Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт. Верю в установление истины и достижение справедливости. Все причастные к этому теракту должны быть привлечены к ответственности и понести наказание", — говорится в заявлении президента.

Глава государства пообещал, что Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии.

Напомним, «Боинг» «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 пассажиров и членов экипажа. Международные следователи установили, что «ракета-убийца» принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске. Также установлен маршрут перевозки «Бука» из РФ на оккупированные территории Украины.

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве по делу о сбитом «Боинге».

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