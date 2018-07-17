- 10:20 Встречу Путина и Трампа изобразили яркими карикатурами
- 10:17 В Одессе из колонии сбежали опасные преступники
- 10:15 В Мининформполитики неожиданно предложили вернуть воду в Крым
- 9:49 Путин ждет выборов, чтобы воспользоваться украинскими заложниками, — Ирина Геращенко
- 9:48 В Twitter показали, как переделать футболку Криштиану Роналду
- 9:15 Порошенко напомнил России о ее ответственности за сбитый "Боинг"
- 8:40 Не раньше 2020 года: в "Нафтогазе" не надеются на быстрое решение суда по "Газпрому"
- 8:06 В Кривом Роге прогремел взрыв в многоэтажке, пострадали четверо жильцов
- 8:00 Мороженое: новые тренды от знаменитого итальянского кулинара
- 7:36 В Харькове блогеры проникли на танковый склад и выяснили, что он не охраняется
Порошенко напомнил России о ее ответственности за сбитый "Боинг"
17 июля — четвертая годовщина авиакатастрофы «Боинга» MH17, сбитого из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук» в небе над Донбассом. Президент Петр Порошенко в годовщину трагедии напомнил РФ о ее ответственности за теракт.
Читайте также: Дмитрий Тымчук: «В суде по делу о „Боинге“ Путина мы не увидим»
«Совместная следственная группа из представителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины установила, что самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом „Бук“», который принадлежал российским войскам и был доставлен из РФ. Именно Россия должна понести ответственность за этот теракт. Верю в установление истины и достижение справедливости. Все причастные к этому теракту должны быть привлечены к ответственности и понести наказание", — говорится в заявлении президента.
Глава государства пообещал, что Украина и в дальнейшем будет оказывать всю необходимую помощь для проведения профессионального расследования и наказания виновных в трагедии.
Напомним, «Боинг» «Малайзийских авиалиний», летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 298 пассажиров и членов экипажа. Международные следователи установили, что «ракета-убийца» принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде Вооруженных сил РФ, которая базируется в Курске. Также установлен маршрут перевозки «Бука» из РФ на оккупированные территории Украины.
Верховная Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве по делу о сбитом «Боинге».
влажность:
давление:
ветер:
“ Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил. ”