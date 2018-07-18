Денисова упрекнула Красный Крест за безразличие к захваченным в плен украинцам

Украина

Представитель Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова возмущена тем, что представители Красного Креста посещают и передают посылки арестованным сепаратистам, однако игнорируют украинских пленных на оккупированных территориях и в России. Об этом она рассказала журналистам перед заседанием правительства, передает «Укринформ».

Обмудсмен заявила, что будет наставить на зеркальном посещении представителями КК украинских пленных задержанных террористов.

«Сегодня у меня очередная встреча с украинским отделением Красного Креста, с господином Эшлиманном. Я буду говорить очень жестко с ним, потому что за четыре месяца, в которые писали им письма, они ни одного нашего пленного не посетили. Поэтому нужно предложить такую же модель, которую предложила РФ по зеркальности и синхронности этих посещений»,— сказала Денисова.

Она добавила, что сотрудники КК регулярно передают сепаратистам посылки и письма, но не заходили ни к одному пленному украинцу — ни в «ДНР/ЛНР», ни во временно оккупированном Крыму, ни в Российской Федерации.

Омбудсмен подчеркнула, что не может быть так, чтобы представители КК посещали сепаратистов и не ходили в украинским пленным.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Денисова предложила вариант освобождения пленных украинских рыбаков.