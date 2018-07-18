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Жестокое избиение людей в маршрутке под Одессой: появилось видео с извинениями хулигана (лексика 18+)
В группе села Великодолинское в социальной сети Facebook появилось видеозапись того, как дебошир-переросток извиняется перед избитыми им пенсионерами.
Напомним, что в маршрутке города Черноморска Одесской области агрессивный юнец жестоко избил пассажиров. На видео, снятом украдкой и позже выложенном в интернет, было видно, как разъяренный дебошир наносит удары по голове женщине, а сидящего рядом мужчину пытается вытянуть из салона. Ни водитель, ни другие пассажиры не сделали ни единой попытки пресечь конфликт.
Впоследствии неравнодушные граждане нашли дебошира и «провели с ним беседу», заставив извиниться перед избитыми пассажирами. Возможно, это поможет хулигану в дальнейшем крепко подумать о своем поведении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Днепре жестоко избили фельдшера «скорой», прибывшего по вызову.
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“ Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.”