Принцесса Евгения пригласила на свадьбу всех желающих

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Принцесса Евгения пригласила 1200 человек на свою свадьбу, которая пройдет 12 октября в Виндзорском замке. Оказаться в числе приглашенных сможет любой житель Британии, если ему повезет выиграть приглашение в лотерею, сообщает BBC.

27-летняя внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за Джека Бруксбэнка, с которым она встречается уже семь лет. Они обручились в январе. Свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия — там же, где в мае венчались принц Гарри и Меган.

Также, как и Гарри с Меган, принцесса Евгения, девятая в линии наследования трона, проедет со своим супругом по Виндзору в карете.

Джек Бруксбэнк — бывший менеджер клуба «Махики» в лондонском районе Мейфэр. Они познакомились на лыжном курорте. «Махики» — дорогой ночной клуб в центре Лондона, рядом с отелем «Ритц» на улице Пикадилли. Название клуба в полинезийской мифологии означает дорогу в подземный мир. Клуб известен тем, что там часто устраивают вечеринки знаменитости и члены королевской семьи.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принцесса Евгения в марте этого года стала единственным членом королевской семьи, кому было разрешено Ее Величеством завести собственный аккаунт в Instagram. Число подписчиков у 28-летней Евгении уже превысило 200 тысяч человек.