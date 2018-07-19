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Принцесса Евгения пригласила на свадьбу всех желающих
Принцесса Евгения пригласила 1200 человек на свою свадьбу, которая пройдет 12 октября в Виндзорском замке. Оказаться в числе приглашенных сможет любой житель Британии, если ему повезет выиграть приглашение в лотерею, сообщает BBC.
27-летняя внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за Джека Бруксбэнка, с которым она встречается уже семь лет. Они обручились в январе. Свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия — там же, где в мае венчались принц Гарри и Меган.
Также, как и Гарри с Меган, принцесса Евгения, девятая в линии наследования трона, проедет со своим супругом по Виндзору в карете.
Джек Бруксбэнк — бывший менеджер клуба «Махики» в лондонском районе Мейфэр. Они познакомились на лыжном курорте. «Махики» — дорогой ночной клуб в центре Лондона, рядом с отелем «Ритц» на улице Пикадилли. Название клуба в полинезийской мифологии означает дорогу в подземный мир. Клуб известен тем, что там часто устраивают вечеринки знаменитости и члены королевской семьи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», принцесса Евгения в марте этого года стала единственным членом королевской семьи, кому было разрешено Ее Величеством завести собственный аккаунт в Instagram. Число подписчиков у 28-летней Евгении уже превысило 200 тысяч человек.
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“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”