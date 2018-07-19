Внезапно: главаря "ЛНР" срочно вызвали в Москву

Украина

Новость сообщила группа «Информационное сопротивление».

Ссылаясь на свои источники на оккупированной территории, журналисты информируют, что в Луганске все «министерства» и «ведомства» приведены в состояние «повышенной боеготовности». Причина переполоха — Кремль потребовал от «главы ЛНР» Леонида Пасечника (бывший полковник СБУ перешел весной 2014 года на сторону боевиков, был «министром государственной безопасности ЛНР», а в конце ноября 2017 года в результате «переворота» занял место Плотницкого, сбежавшего в Россию. — Авт.) отчет о результатах его деятельности (за полгода и за второй квартал), поэтому он в ближайшие дни отправится в Белокаменную «на ковер».

Нервозность Пасечника и челяди объяснима. Российские кураторы спрашивать умеют…

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в плен к украинским военным попал очередной «ихтамнет».