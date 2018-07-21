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Происшествия

Сильный ливень затопил киевские улицы (фото, видео)

15:09 21 июля 2018   60
Сильный ливень затопил киевские улицы (фото, видео)
Инф. «ФАКТОВ»

В субботу, 21 июля, по части территории Украины прошли мощные ливни, в некоторых городах возникли подтопления.

Соответствующие видео и фотографии публикуют очевидцы в социальных сетях.

Так, в столице Украины, Киеве затопило улицы Полярную, Богатырскую и некоторые другие районы. На видеозаписях видно, как машины преодолевают достаточно серьезные водные преграды.

В Чернигове затопило, в частности, улицу Селюка. Как сообщается, на месте возник стихийный митинг, а спасатели были вынуждены скрыться в машине подальше от разгневанных жителей.

В Чернигове затопило, в частности, улицу Селюка. Как сообщается, на месте возник стихийный митинг, а спасатели были вынуждены скрыться в машине подальше от разгневанных жителей.

Напомним, 19 июля сильный ливень затопил школу без крыши на Киевщине.

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