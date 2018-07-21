- 15:09 Сильный ливень затопил киевские улицы
- 14:42 Украинец установил уникальный рекорд, проплыв почти 10 минут на задержке дыхания
- 14:26 Названы условия, при достижении которых Украина победит Россию на Донбассе
- 13:47 Возвращался с Донбасса: в сети рассказали об исчезновении бойца ВСУ в Днепре
- 13:26 Реалии жизни в оккупации: в сети сравнили фото пляжей в Крыму и в Кирилловке
- 13:16 Стало известно о причастности задержанной в США российской "шпионки" к украинским сепаратистам
- 13:03 "Антонов" заключил важный контракт с Boeing
- 12:35 Под Харьковом из гранатомета планировали взорвать поезд: подробности ЧП
- 12:27 На росТВ внезапно назвали крупный украинский город российским
- 12:26 Где смотреть онлайн Усик — Гассиев: расписание трансляций боя
Сильный ливень затопил киевские улицы (фото, видео)
В субботу, 21 июля, по части территории Украины прошли мощные ливни, в некоторых городах возникли подтопления.
Соответствующие видео и фотографии публикуют очевидцы в социальных сетях.
Так, в столице Украины, Киеве затопило улицы Полярную, Богатырскую и некоторые другие районы. На видеозаписях видно, как машины преодолевают достаточно серьезные водные преграды.
В Чернигове затопило, в частности, улицу Селюка. Как сообщается, на месте возник стихийный митинг, а спасатели были вынуждены скрыться в машине подальше от разгневанных жителей.
В Чернигове затопило, в частности, улицу Селюка. Как сообщается, на месте возник стихийный митинг, а спасатели были вынуждены скрыться в машине подальше от разгневанных жителей.
Напомним, 19 июля сильный ливень затопил школу без крыши на Киевщине.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!! ”