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Bloomberg назвало страны, где дороже всего купить гражданство
Bloomberg составил рейтинг стран, «продающих» гражданство. Так, согласно данного рейтинга, для получения гражданства Австрии необходимо инвестировать в ее экономику 23,75 миллиона долларов.
Возможность приобрести гражданство Австрии появилось в 1985 году. Налог на прибыль в стране составляет 25%. На втором месте находится Кипр, гражданство которого можно получить при инвестиции в экономику острова 2,375 миллиона долларов. Налог на прибыль здесь составляет 12,5%. Гражданство Мальты стоит 1,065 миллиона долларов при налоге на прибыль в 35%.
В 2017 году иностранцы получили возможность купить гражданство Турции. Для этого нужно приобрести в стране недвижимость на сумму от одного миллиона долларов или перевести на банковский счет Турции не менее трех миллионов долларов в течение трех лет.
В островных государствах Сент-Люсия, Доминика и Антигуа и Барабуда стоимость гражданства самая минимальная и составляет 100 тысяч долларов. В этих странах, наравне с Вануату, Сент-Китс и Невисе, отсутствует доход от капитала.
Согласно Bloomberg, в восьми из десяти стран рейтинга действуют офшорные зоны. Глава консультирующей компании по вопросам гражданства Henley&Partners Кристиан Келин объяснил, что главной причиной приобретения иностранного гражданства является экономическая стабильность страны, а не возможность уклонения от налогов.
«Если у вас есть яхта и два самолета, следующей покупкой станет мальтийский паспорт. Это завершающий символ статуса. У нас есть клиенты, которые просто коллекционируют паспорта разных стран», — отметил Келин.
Напомним, Украина введет языковой экзамен для получения гражданства.
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