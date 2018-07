Будущему королю Британии исполнилось 5 лет: опубликован новый официальный портрет принца

Принцу Джорджу, старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось пять лет. Это большое событие для королевской семьи и для самой Елизаветы II, ведь Джордж является ее третьим по счету правнуком. А для принца эта дата важна, поскольку он празднует первый в своей жизни юбилей. Об этом пишет польский ресурс Widzisz- Zareaguj.

Официальный твиттер Кенсингтонского дворца опубликовал новое фото принца Джорджа, сделанное по случаю его очередного дня рождения. Позируя для этого снимка, мальчик продемонстрировал, пожалуй, самую лучезарную из своих улыбок. «Герцог и герцогиня Кэмбриджские рады поделиться со всеми новой фотографией принца Джорджа, которому исполнилось пять лет!» — такая подпись была сделана под этим фото.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday — thank you everyone for your lovely messages



