Будущему королю Британии исполнилось 5 лет: опубликован новый официальный портрет принца

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Принцу Джорджу, старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполнилось пять лет. Это большое событие для королевской семьи и для самой Елизаветы II, ведь Джордж является ее третьим по счету правнуком. А для принца эта дата важна, поскольку он празднует первый в своей жизни юбилей. Об этом пишет польский ресурс Widzisz- Zareaguj.

Официальный твиттер Кенсингтонского дворца опубликовал новое фото принца Джорджа, сделанное по случаю его очередного дня рождения. Позируя для этого снимка, мальчик продемонстрировал, пожалуй, самую лучезарную из своих улыбок. «Герцог и герцогиня Кэмбриджские рады поделиться со всеми новой фотографией принца Джорджа, которому исполнилось пять лет!» — такая подпись была сделана под этим фото.

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share a new photograph of Prince George to mark his fifth birthday — thank you everyone for your lovely messages



@mattporteous pic.twitter.com/KJ4c73ospG — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 21 июля 2018 г.

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Те, кто видели опубликованные пару недель назад снимки принца Уильяма и Кэтрин с детьми, сделанные на крестинах младшего сына герцогини — принца Луи, появившегося на свет в конце апреля, не могли не заметить, что для нового фото Джордж позировал в той же рубашке. Оказалось, так получилось потому, что снимок принца был сделан тот же день, несколькими часами позднее.

Фотограф Matt Porteous (который ранее был автором еще одного портрета Джорджа — сделанного в день его третьего дня рождения), запечатлел Джорджа на фоне стены Clarence House, дома где живет дед мальчика — принц Чарльз. Чарльз, как известно, просто обожает Джорджа, он никогда не скрывал, что юный принц — его любимец. Ради внука Чарльз обустроил в своем загородном поместье Хайгроув уникальный яблоневый сад и построил специально для Джорджа дом на дереве, чтобы внуку было где играть, когда мальчик гостит у него.

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Что же касается празднования вчерашнего дня рождения Джорджа, ставшего с тех пор уже «таким большим», то оно прошло очень тихо, в узком семейном кругу. У Кэтрин сейчас нет времени на то, чтобы устраивать шумный детский праздник, ведь ее младший сын Луи еще совсем маленький, и хлопот с ним более, чем достаточно.

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В ознаменование первого юбилея принца Джорджа Королевский монетный двор, который занимается изготовлением и поставкой всех монет в Соединенном Королевстве, сделал монету в размере пяти фунтов стерлингов с изображением на одной стороне Святого Георгия (в Украине он более известен, как Георгий Победоносец), борющегося со змеем, и портретом королевы Елизаветы II — на противоположной.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», пытавшийся убить принца Джорджа исламист получил пожизненный срок.