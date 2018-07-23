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Сильный ливень снова затопил улицы в Киеве (видео, фото)
В понедельник, 23 июля, в столице прошел очередной ливень, изрядно подтопивший столичные улицы.
Пользователи в социальных сетях активно размещают фото и видео с улиц, превратившихся в реки. Так, пользователь Александр Рудоманов показал, как возле столичной школы 204 возникло настоящее озеро.
А Киев Оперативный предупредил о пробке, причиной которого стал затопленный участок улицы под мостом возле «Левобережки».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», дожди, грозы и жара: синоптик озвучила свежий прогноз погоды в Украине.
Фото пользователя Валя Витер в Facebook
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“ Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток... ”