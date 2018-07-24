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"Похорон не дождетесь": сестра Сенцова опровергла информацию о его "предсмертном состоянии"
Двоюродная сестра украинского политзаключенного режиссера Наталья Каплан опровергла информацию о том, что Олег Сенцов находится в «предсмертном состоянии». Об этом Наталья Каплан написала в своем Facebook.
«Не говорила я ничего про предсмертное состояние Олега. Либо опять что-то не так поняли, либо ради красноного словца „зафигачили“. Паникеры, спите уже, похорон не будет, не дождетесь»,— написала она
Отметим, ранее изданию Independent Каплан прокомментировала состояние своего брата. В комментарии она также сказала, что Сенцов «в виде компромисса» согласился принимать две-три ложки питательной смеси в день, но при его проблемах с сердцем этого недостаточно.
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Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Каплан встретилась с Сенцовым в колонии строгого режима в Лабытнанги (Россия). Последний раз Каплан видела Сенцова во время объявления ему приговора в Ростове-на-Дону (Россия) в 2014 году. Позже она сообщила, что Сенцов сильно постарел и похудел.
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