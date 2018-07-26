- 4:05 Глава Новой Зеландии призвал Австралию изменить свой флаг
- 3:50 В Одесской области от удара молнии вспыхнула школа
- 3:24 В Киеве ливень разрушил мост: приведена схема объезда
- 2:58 Акции Facebook обвалились в цене на более чем 20%: названа причина
- 2:20 Великобритания официально поддержала позицию США по Крыму
- 1:45 "Лучше не выходить": Супрун напомнила украинцам правила безопасности во время дождей и гроз
- 1:15 Трамп добился уступок от ЕС по снижению торговых тарифов
- 0:46 В РФ правозащитники сообщили тревожный факт относительно политзаключенного Клыха
- 0:25 Порошенко поблагодарил Помпео за позицию США по Крыму
- 23:45 Нападение смертников ИГИЛ на больницу в сирийском Эс-Сувейде: погибли более 200 человек
Акции Facebook обвалились в цене на более чем 20%: названа причина
Корпоративная отчетность Facebook, опубликованная в среду, разочаровала аналитиков, из-за чего стоимость акций компании, владеющей одноименной социальной сетью, упала более чем на 20%. Об этом сообщило агентство Reuters.
Выручка Facebook за второй квартал 2018 года (завершился 30 июня) выросла почти на 42% по сравнению с прошлогодними показателями и достигла $ 13,23 млрд. Однако эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, прогнозировавших выручку в размере $ 13,36 млрд.
Чистая прибыль Facebook при этом увеличилась до $ 5,11 млрд ($ 1,74 за акцию). По итогам второго квартала 2017 года прибыль компании составляла $ 3,89 млн ($ 1,32 за акцию). Аналитики, опрошенные агентством, прогнозировали, что этот показатель составит $ 1,72 за акцию.
Выручка от размещения рекламы в соцсети во втором квартале увеличилась на 42% до более $ 13 млрд, однако издержки, направленные на усиление безопасности личной информации пользователей после скандалов с утечками данных, поднялись на 50% по сравнению с 2017 годом, составив $ 7,37 млрд.
Кроме того, аналитиков также разочаровали данные Facebook по поводу роста числа пользователей соцсети. Эксперты Reuters считали, что их число составит около 2,25 млрд, однако, согласно опубликованным данным, по итогам квартала в соцсети насчитывалось лишь 2,23 млрд активных пользователей.
Cостояние основателя и главы соцсети Марка Цукерберга упало почти на $ 17 млрд, до примерно $ 70 млрд. Если такая ситуация сохранится по итогам торгов в четверг и акции не наберут стоимость, то Цукерберг может опуститься в составляемом агентством рейтинге самых богатых людей мира с нынешней третьей до как минимум шестой позиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Facebook признала вмешательство россиян в выборы президента США.
влажность:
давление:
ветер:
“ — Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке... ”