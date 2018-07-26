Мир

Помпео рассказал, почему США сохраняют в секрете содержание переговоров Трампа и Путина

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, для чего американская сторона не раскрывает подробностей переговоров президента США Дональда Трампа и российского лидера Владимира Путина в Хельсинки 16 июля. Об этом он сообщил в ходе слушаний в комитете по иностранным делам сената, передает РИА Новости.

По его словам, данное решение было принято для того, чтобы иметь возможность в будущем вернуться к этим переговорам и достичь прогресса.

«Это очень важное решение по поводу того, насколько можно быть открытыми по поводу приватных переговоров… Вы думаете, что сможете это сделать снова, поскольку хотите достичь реального прогресса в будущем», — сказал госсекретарь.

Ранее Помпео заявил, что Трамп и Путин на встрече в Хельсинки «согласились не соглашаться» относительно их позиций по Украине.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в среду, 25 июля, Государственный департамент США опубликовал «Крымскую декларацию». В этом важном документе подчеркивается, что Вашингтон не признает Крым частью России. Документ подписан государственным секретарем США Майком Помпео.