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Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывают от своего сына, что он станет королем: названа причина

Принц Уильям и Кейт Миддлтон, недавно отпраздновавшие 5-летие старшего сына Джорджа, решили не сообщать ему, что он в будущем станет королем Великобритании. Об этом рассказала биограф монаршей семьи Кэтрин Майер.

По ее словам, герцоги Кембриджские решили не пугать принца Джорджа теми обязанностями, которые ожидают его в будущем, сообщает HarpersBazaar.

«С принцем Джорджем они хотят оттянуть этот момент и дать ему возможность пожить нормальной жизнью, прежде чем они навяжут ему это», — заявила Майер.

Принять такое решение герцогов Кембриджских побудили детские воспоминания принца Уильяма о том, что он слишком рано столкнулся с давлением и осознанием собственных обязанностей.

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Чета не хочет, чтобы их сына ждала такая же участь. Кейт и Уильям хотят чтобы у Джорджа было нормальное детство.

Впрочем, они не смогут долгое время скрывать от него истину: маленький принц посещает частную школу смешанного типа Thomas's Battersea, где дети могут хорошо знать его королевский титул и все рассказать ему.

Как писали «ФАКТЫ», Королевский суд в Лондоне приговорил к пожизненному тюремному заключению исламиста, подстрекавшего единомышленников к покушению на британского принца Джорджа.