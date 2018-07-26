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- 14:01 Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывают от своего сына, что он станет королем: названа причина
Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывают от своего сына, что он станет королем: названа причина
Принц Уильям и Кейт Миддлтон, недавно отпраздновавшие 5-летие старшего сына Джорджа, решили не сообщать ему, что он в будущем станет королем Великобритании. Об этом рассказала биограф монаршей семьи Кэтрин Майер.
По ее словам, герцоги Кембриджские решили не пугать принца Джорджа теми обязанностями, которые ожидают его в будущем, сообщает HarpersBazaar.
«С принцем Джорджем они хотят оттянуть этот момент и дать ему возможность пожить нормальной жизнью, прежде чем они навяжут ему это», — заявила Майер.
Принять такое решение герцогов Кембриджских побудили детские воспоминания принца Уильяма о том, что он слишком рано столкнулся с давлением и осознанием собственных обязанностей.
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Чета не хочет, чтобы их сына ждала такая же участь. Кейт и Уильям хотят чтобы у Джорджа было нормальное детство.
Впрочем, они не смогут долгое время скрывать от него истину: маленький принц посещает частную школу смешанного типа Thomas's Battersea, где дети могут хорошо знать его королевский титул и все рассказать ему.
Как писали «ФАКТЫ», Королевский суд в Лондоне приговорил к пожизненному тюремному заключению исламиста, подстрекавшего единомышленников к покушению на британского принца Джорджа.
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