«Кровавая» Луна в Киеве: жители столицы не смогли наблюдать за "затмением века" (видео)

Украина

Вечером 27 июля жители Киева готовились увидеть редкое астрономическое явление — самое длинное лунное затмение 21 века. Однако погода оказалась коварной и «кровавую» Луну так никто и не увидел.

У Памятника Вечной Славы собрались более сотни горожан, передает «Информатор». На возвышении астрономы-любители из клуба «Астрополис» установили два телескопа.

Часть пришедших просто увидела группу заинтересованных киевлян и, узнав причину их ночных посиделок на смотровой площадке у памятника, тоже решила остаться, чтобы поглядеть на красный спутник Земли. Но многие подготовились основательно: любители звездного неба с пледами и печеньками удобно расположились вокруг в ожидании затмения.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в ночь с 27 на 28 июля на небе сразу можно было увидеть и полнолуние, и лунное полное затмение. Такое зрелище случается только раз в 100 лет. Луна полностью закрыта тенью Земли на протяжении 103 минут, а общая продолжительность всех фаз затмения составляет 6 часов 14 минут. Кроме этого, земной спутник приобретает темно-красный цвет из-за преломления солнечных лучей в атмосфере Земли. Полная фаза затмения должна была наступить 22:30, а пика явление достигло в 23:21.

Но, к сожалению, жители столицы так и не смогли вживую понаблюдать за «кровавой» луной. Ни отчаянное желание увидеть такое редкое явление, ни просьбы к природе подсобить пытливым умам не изменили погоду — на небе красный лунный диск все время закрывали плотные облака.

Больше повезло жителям Днепра — там украинцы смогли насладиться этим необычайным небесным явлением. Как это было, можно посмотреть на видео.