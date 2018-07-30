В США разбился канадский самолет: погибли 3 человека

Мир

Три человека погибли в результате катастрофы небольшого самолета, который разбился в американском штате Мэн на границе с Канадой. Об этом в понедельник сообщил телеканал CBC.

Согласно информации, инцидент произошел примерно в 11:00 по местному времени (18:00 по Киеву). Двухмоторный самолет, модель которого не уточняется, вылетел из города Пемброк (провинция Онтарио) и следовал в канадскую провинцию Остров принца Эдуарда.

Маршрут полета проходил с заходом на территорию США. Подробностей о том, что стало причиной аварии, не приводится. Расследованием причин падения занимаются правоохранители.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самолет с украинскими туристами попал в неприятный инцидент по пути в Египет.