В полиции уточнили место задержания подозреваемых в убийстве ветерана АТО

Происшествия

История убийства в Бердянске во вторник, 31 июля, ветерана АТО Виталия Олешко (позывной Сармат) местами выглядит странно. Судите сами: роковые выстрелы прозвучали примерно в 12:30. Буквально через полчаса об этом написал журналист Юрий Бутусов. Прошли часы, пока эту информацию с минимумом подробностей и без уточнения имени жертвы выдала пресс-служба Нацполиции.

Спустя шесть часов после преступления, опять-таки, известный журналист выкладывает в соцсеть «портретные» снимки четверых задержанных, поясняя, что это — киллеры, которые пытались скрыться на автомобиле. А заодно обращается к общественности за помощью в установлении личностей задержанных. И сети взрываются предположениями и домыслами. Больше всего пользователей удивляет, что задержанные спокойно позируют на камеру, «а не лежат, носом в землю».

Проходит еще полтора часа (!) часа и журналистам приходит рассылка с видеосюжетом, в котором первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщает, что… «для розыска и установления местонахождения убийцы задействованы все оперативные подразделения. Выдвинут ряд версий по убийству человека. Каждая версия имеет право на жизнь. Есть определенные наработки. Рассматриваем версии от заказного убийства до обычного бытового. Но слишком рано указывать на какую-то конкретную личность. Могу только утверждать, что в ближайшее время данное убийство будет раскрыто».

И только после девяти часов вечера отдел коммуникации полиции Запорожской области выдал на-гора сообщение о том, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий, благодаря показаниям свидетелей и помощи общественности, полицейские на посту в Васильевке остановили автомобиль. Лица, которые находились в нем, проверяются на причастность к совершению убийства жителя Бердянска. Продолжается досудебное расследование.

Ни количества задержанных, ни фотографий задержания или самих задержанных не публикуется. Существенное уточнение — в Васильевке, но не близ Мелитополя, как было в одной из первых неофициальных информаций, а это значит, в 150 км от Бердянска.

Правоохранители также сообщают, что на месте происшествия (в Бердянске) следственно-оперативная группа изъяла ряд вещественных доказательств. А в отношении людей из автомобиля решается вопрос о задержании их в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Меж тем, среди версий, поступающих «из народа», примечательна следующая. Ее излагает сайт ПРО. Бердянск: «Напомним, 6 июля между Виталием Олешко и херсонскими АТОшниками произошло довольно неприятное для Олешко общение. 6 июля в Херсоне одна из общественных организаций этого города планировала провести митинг якобы против беспредела силовиков, контрабанды с оккупированным Крымом и за отставку главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева. На эту акцию собирался и Виталий Олешко. В самом Херсоне 24 общественные организации, включая и объединения ветеранов АТО, осудили проведение этого митинга и назвали его откровенно пророссийским. Самого Олешко и его товарищей херсонские АТОшники встретили не радушно и обвинили в расшатывании ситуации в городе. Также, по неофициальной информации, во время этой поездки Олешко оказался втянут в бизнес-конфликт, связанный с деревообрабатывающими предприятиями Херсонской области».

По словам одного из друзей и соратников Олешко — Ивана Зуева, в Бердянск уже едет очень много атошников из разных регионов: «Ждем, что скажет полиция, и будем думать, как нам действовать».

А тем временем в соцсети уже появляются призывы прибегать к «махновским» методам и «откапывать то, что было зарыто в 2014−15 годах».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сети показали фото людей, которые могут быть причастны к дерзкому убийству ветерана АТО в Бердянске.

Фото со страницы «Товариство ветеранів АТО — Бердянськ» в Facebook