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Уильям, Кейт и дети: как герцог и герцогиня провели романтический вечер на острове Мюстик

Герцог и герцогиня Кембриджские наслаждаются солнцем во время семейного отпуска. Супруги улетели на остров Мюстик на Карибах с тремя детьми: пятилетним принцем Джорджем, трехлетней Шарлоттой и маленьким принцем Луи, который родился этой весной, сообщает Hello!

Как удалось выяснить журналистам, принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили бар Basil's Bar, где танцевали и весело проводили время. Один из соучредителей заведения рассказал, что супруги выглядели очень счастливыми.

Они хорошие друзья с легендарным барменом Базилом Чарльзом, он даже организовал специальный pop-up бар в отеле The Goring в Лондоне, где Кейт оставалась на ночь перед своей свадьбой в 2011 году.

Судя по тому, что небо Мюстика закрыто для посторонних боротов, папарацци не смогут запечатлеть отпускные будни герцога и герцогини.

Всего на острове 114 домов, которые принадлежат богатейшим людям в мире. Своя вилла здесь есть и у британского певца Мика Джаггера.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кейт Миддлтон и принц Уильям скрывают от своего сына, что он станет королем: названа причина (достанет всех).