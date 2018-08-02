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Раде предлагают приравнять электронные сигареты к обычным
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно определения и налогообложения отдельных видов табачных изделий». Проектом закона, в частности, предлагается запретить продажу электронных сигарет и используемых в них жидкостей несовершеннолетним.
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Помимо этого, авторы документа считают необходимым ввести ставку акцизного налога на жидкости для е-сигарет — 1,10 гривен за миллилитр, сообщает «Укринформ». Проектом закона также предлагается законодательно определить понятие «сигары», «сигариллы», «малые сигары».
Авторы законопроекта подчеркивают, что цель документа — введение акцизного налога на жидкости и внедрение качественного и эффективного регулирования в сфере производства, оборота электронных сигарет, приближенного к требованиям законодательства Европейского Союза.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что до сих пор нет научных обоснований заявлений, что отказ от обычных сигарет и переход на электронные является «действительно удачным решением».
Фото Александра Лещенко, «ФАКТЫ»
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