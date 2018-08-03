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Жара в Европе: озвучены новые "адские" прогнозы
В ближайшие дни, 4−6 августа европейские страны будут переживать экстремальные температуры воздуха, больше всего пострадают жители Испании и Португалии, где ждут повышения температуры до 47 градусов. Об этом информирует BBC.
Негативные прогнозы связаны с поступлением горячего воздуха из Африки. Согласно текущему прогнозу, 3−4 августа в южной части Испании и Португалии температура воздуха приблизится к температурным рекордам, которые для Португалии составляют 47,4 градусов, а для Испании — 47,3 градуса.
Власти Италии официально объявили об экстремальной жаре по всему центру и северу страны, включая Рим, Флоренцию и Венецию.
А в Греции температура в столице в ближайшие дни «пробьет» отметку в 48 градусов, что является абсолютным европейским рекордом, установленным в июле 1977 года.
Напомним, украинцам синоптики рассказали, что в августе придет на смену дождям.
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“ Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...”