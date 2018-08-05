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На Донбассе в пьяной драке убили украинского военного
В Лисичанске Луганской области был убит военнослужащий Вооруженных Сил Украины. 39-летний Александр Худолей незадолго до трагедии приехал в родной город в краткосрочный отпуск, чтобы навестить родителей. Убили военного рядом с его домом, а тело обнаружил отец погибшего.
Худолей пришел в армию в 2015 году в ходе шестой волны мобилизации, затем остался на контракт. Бывший военнослужащий Евгений Попов, знавший Худолея, рассказал, что тот был спокойным, уверенным, хорошо выполнял и любил военную работу. В родной Лисичанск Худолей приехал, чтобы отпраздновать день рождения отца.
«С лета 15 года он все время в армии, сначала мобилизация, потом краткосрочньіе контрактьі. Крайний должен бьіл закончится в 20-х числах августа», — рассказал Попов в Facebook.
По делу об убийстве задержаны трое подозреваемых — двое мужчин 51 и 49 лет и 53-летняя женщина. Они уже признались в содеянном. Задержанные лисичанцы говорят, что сначала употребляли вместе с военнослужащим спиртные напитки. В ходе распития водки возник конфликт, который перерос в драку. Следствие считает, что жертву зверски избили и нанесли несколько ударов ножом. Полученные раны оказались не совместимыми с жизнью.
Дело расследуется как умышленное убийство (ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Если суд признает задержанных виновными, им грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Бердянске был убит ветеран АТО. Его застрелили на глазах у друзей и родных.
Фото Євген Попов/Facebook
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